esclusiva Cerruti: "Chiesa era più utile al Milan. Sarri? Lo vedrei alla Fiorentina"

Con Alberto Cerruti firma de La Gazzetta dello Sport abbiamo parlato a TMW del futuro del campionato in corso ("ipotesi playoff da non scartare ma bisognava pensarci prima") e della lotta al titolo: "Non è da sottovalutare l'Atalanta". Poi su Chiesa: "Sarebbe stato più utile al Milan. Per lui ci sarebbero stati anche meno problemi visto che i fiorentini non lo perdoneranno. La Fiorentina doveva gestire meglio il caso ma anche Chiesa poteva uscirne meglio. Il futuro di Sarri? Credo abbia una voglia matta di rilanciarsi. Più Roma o Fiorentina? Credo più Viola"

