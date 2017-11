ESCLUSIVA TMW - Cervone: “Roma, ko immeritato. Fiducioso per il futuro”

© foto di Acero

La Roma ha lasciato il Wanda Metropolitano di Madrid con la sconfitta per 2-0. L'Atletico del Cholo Simeone è riuscito ad aggiudicarsi i tre punti in palio, ma i giallorossi restano avanti nella classifica del girone. A commentare la prestazione dei ragazzi di Eusebio Di Francesco ci ha pensato l'ex portiere giallorosso Giovanni Cervone: “La Roma - ha detto attraverso Tuttomercatoweb.com - ieri sera non meritava la sconfitta. La prima rete dei colchoneros è arrivata quasi per caso, senza aver costruito tantissime occasioni in precedenza per segnare. La prestazione c'è stata, per me questo ko ha peso relativo perché la squadra c'è, può fare ancora molto bene in campionato ma anche in Europa”.

Ecco, perché il cammino in Champions è tutt'altro che compromesso. “Basterà vincere all'Olimpico contro il Qarabag, un impegno alla portata della Roma vista in campo finora. Anche ieri, perché il ko è immeritato. Il risultato maturato al Wanda Metropolitano è bugiardo, non dimentichiamo che è ancora possibile chiudere il girone in vetta”.

Si tratta, comunque, di una sconfitta arrivata dopo il derby che toglie sempre tante energie fisiche e mentali. “Certamente, però Di Francesco ha preparato bene anche la gara di Champions. La Roma ieri non m'è dispiaciuta. È ovvio che perdere non fa mai piacere, ma nel girone tutto dipende ancora dai giallorossi. I tifosi devono essere fiduciosi per il futuro”.