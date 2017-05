© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il nome di Camillo Ciano, attaccante classe '90 del Cesena, è destinato a essere uno di quelli caldi nella prossima finestra di mercato. Dopo gli interessamenti di Empoli, Atalanta e Chievo Verona – che in passato hanno mandato i propri osservatori a visionarlo da vicino – secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore sarebbe finito nel mirino anche di Sassuolo e Genoa, un ritorno di fiamma quest'ultimo. Con un contratto in scadenza nel 2018 e un rinnovo difficile il suo addio alla piazza romagnola in estate sembra essere molto concreto.