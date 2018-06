ESCLUSIVA TMW - Chapuisat: "Sogno la Svizzera che elimina la Germania"

Fra le outsiders del Mondiale c'è la Svizzera, squadra che ha messo in difficoltà il Portogallo alle qualificazioni e che inserita in un girone con Brasile, Serbia e Costarica ha buone possibilità di superare il turno. Il sogno dei tifosi rossocrociati è quello di raggiungere i quarti di finale, traguardo centrato l'ultima volta nel 1954, edizione in casa. Ai microfoni di Tuttomercatoweb è intervenuto Stephane Chapuisat, fra i giocatori più rappresentativi della storia della selezione e protagonista del ritorno ai Mondiali nel 1994, dopo 28 anni di assenza.

Stephane Chapuisat, che Svizzera ci dobbiamo aspettare in questi Mondiali?

"Penso che il vero Mondiale inizi con la seconda partita, contro la Serbia, dove già ci giocheremo molto. L'esordio del resto è col Brasile, squadra fra le favorite per la vittoria finale. Tolti i verdeoro tutto è possibile ma saremo in condizioni di dentro-fuori sin da subito a seguito del calendario".

C'è qualcosa dei rossocrociati che teme maggiormente?

"La squadra segna poco, gli attaccanti non sono molto prolifici e questo può essere un problema".

In rosa ci sono molti giovani

"Questo dimostra la futuribilità della squadra. Sta crescendo una generazione di giocatori importanti anche per le successive edizioni di Europei e Mondiali. Quelli che ci sono attualmente sono ben organizzati, già pronti".

Le piace Petkovic?

"Ha fatto un buon lavoro. È un allenatore esperto che conosce bene il calcio svizzero e i risultati parlano per lui".

Chi è la stella di questa Svizzera?

"Granit Xhaka. Sarà il giocatore chiave di questa selezione".

Dove può arrivare la Svizzera?

"Considerando il Brasile nel nostro girone mi auguro che il secondo posto sia nostro. A questo punto agli ottavi di finale ci dovrebbe capitare la Germania e allora lì mi auguro un nostro exploit".