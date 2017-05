ESCLUSIVA TMW - Cherubini: "Spaletti ha fatto il massimo. Manolas il sacrificabile"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il giornalista di Mediaset Marco Cherubini parla così del momento della Roma e dei cambiamenti in procinto di verificarsi a Trigoria: "Io sono decisamente uno spallettiano, a mio parere ha fatto un lavoro straordinario, peccato solo per l'epilogo della vicenda Totti nella quale hanno inciso vecchie ruggini che non sono riusciti a superare. Dal punto di vista sportivo è riuscito a portare la Roma al secondo posto partendo dall'ottavo, con una squadra fuori da tutto. Ha sicuramente fallito alcune partite decisive, ma a gennaio aveva previsto tutto: ricordo benissino la sua conferenza stampa in cui chiedeva rinforzi per fronteggiare i tanti impegni della seconda parte di stagione. Non sono arrivati e la squadra ha pagato. Si è reso conto che la Roma è un Udinese 2.0, una squadra che deve autofinanziarsi e non può lottare con la Juve. Parliamo di un club che ha presentato il nuovo direttore sportivo come se fosse arrivato Cristiano Ronaldo".

A proposito di Monchi, sul mercato andrà sacrificato qualcuno:

"Credo sia Manolas il più papabile: si era parlato di Inter ma non piace a Spalletti per i piedi poco educati e quindi tenderei a escludere questa pista, ma rimane il favorito a essere sacrificato. Neanche nello spogliatoio gode di grandi simpatie, c'è stato qualche dissapore per la sua bassa soglia del dolore".

Di incedibilità non si può più parlare, ma chi andrebbe trattenuto a ogni costa a suo dire?

"Penso che una squadra che arriva seconda a quattro punti da questa Juve è al limite della perfezione, qualsiasi intervento sarebbe scabroso. Detto questo, più di così credo che la Roma non possa fare".