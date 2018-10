ESCLUSIVA TMW - Cheu: "Così lanciai Dalbert. Può diventare l'erede di Marcelo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricardo Cheu, allenatore portoghese classe '81, è protagonista di una parabola atipica. Dopo un lungo girovagare in Portogallo, il manager lusitano ha deciso di mettersi in discussione in Italia e ha accettato la corte del Rieti, club di Serie C.

Come mai questa scelta?

"Perché si tratta di una nuova realtà, molto diversa dalle precedenti. Ci sono tanti allenatori d'esperienza in Serie C ed è bello confrontarsi con loro. E io volevo provare qualcosa di nuovo. Qui è tutto diverso, mi piace l'Italia e lo stile di vista italiano. Credo fosse il momento giusto per questo cambio di rotta e in questo momento va tutto bene".

Lei in Portogallo, all'Academico Viseu, ha lanciato Dalbert Henrique, terzino dell'Inter.

"Quando Dalbert arrivò nel mio team fu subito chiaro il suo potenziale e glielo feci presente. Avrebbe solo dovuto mantenere grande umiltà e così ha fatto: per me non è una sorpresa".

Dove può ancora migliorare?

"Ha incontrato qualche difficoltà in fase di adattamento, è un laterale molto offensivo ma in Italia il discorso tattico è importante, è diverso, e deve migliorare nella fase difensiva. Deve migliorare ma ha tutto per migliorare uno dei migliori nel suo ruolo, quando arrivò all'Inter dissi in una intervista che presto sarebbe finito nella Nazionale brasiliana".

Dove però, in questo momento, ha davanti Marcelo e Alex Sandro.

"Marcelo in questo momento è un top player, il più forte che c'è. Dalbert deve migliorare in fase difensiva, ma se avrà una opportunità col Brasile potrà essere una buona soluzione per il futuro".

Ci racconti il Dalbert privato.

"E' un ragazzo che pensa sempre alla famiglia. Da giovane con molta difficoltà si affacciò al calcio, la sua era una famiglia povera che però l'ha sempre aiutato e sostenuto. Anche adesso che è un calciatore affermato non dimentica la sua famiglia, Dalbert è lo stesso ragazzo che ho conosciuto in Portogallo".