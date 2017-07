ESCLUSIVA TMW - Chiarugi: "Impressionato da Cutrone. Niang, troppe pause"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore del Milan e della Fiorentina Luciano Charugi, intervistato durante la puntata odierna di "A Tutto Mercato", ha parlato così: "Cutrone mi ha fatto un'ottima impressione. Si muove bene in area di rigore ed è forte di testa. Il Milan, in generale, sta facendo qualcosa di interessante. Kalinic? Credo che possa fare grandi cose in rossonero, il giocatore non vede l'ora di approdare a Milano. Niang? E' un calciatore strano, che ancora non ha trovato la sua dimensione e ha delle pause strane. Si vede che non ha raggiunto quella maturità calcistica che dovrebbe aver acquisito, vista l'età. Napoli? Secondo me potrebbe essere la vera antagonista della Juventus quest'anno. La partenza di Bonucci magari ha fatto perdere qualche punto ai bianconeri. Fiorentina? Abbiamo fiducia nella società, dobbiamo dare tempo a Corvino. La partenza più dolorosa è stata quella di Borja Valero, un vero jolly di centrocampo".

Guarda la puntata completa nei video in calce.