ESCLUSIVA TMW - Chiesa: "Brasile favorito e Polonia la rivelazione"

© foto di Federico De Luca

Il Brasile sembra essere la squadra che riscuote i maggiori consensi per la conquista della Coppa del mondo. La grande favorita è la formazione verdeoro. E anche Enrico Chiesa, ex attaccante azzurro, indica proprio la squadra di Tite: "Per me questa sarà la volta buona per il Brasile", dice a Tuttomercatoweb.com

E allora parliamo della squadra rivelazione: quale sarà?

"Per me la Polonia. E' una squadra formata da un bel mix di giovani ed esperti. e ci sono tanti giocatori forti come Lewandowski e Zielinski. E' una squadra che mi piace molto".

Il giocatore più importante del Mondiale quale sarà?

"Pensandoci bene dico Neymar. Il Brasile favorito e l'attaccante del PSG colui che lascerà maggiormente il segno".