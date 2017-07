ESCLUSIVA TMW - Chiesa: "L'anti-Juve? Dico Fiorentina, c'è mio figlio"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

© foto di Federico De Luca

Raggiunto da TMW a margine degli Sportitalia Awards, Enrico Chiesa regala un pronostico per la prossima stagione: "La Juventus ha vinto lo scudetto negli ultimi sei anni: parte favorita. Poi ci sono Roma e Napoli, ma sarà un campionato bello da vedere: le milanesi stanno spendendo".

L'anti-Juve?

"Io sono parte in causa, perciò dico Fiorentina, c'è mio figlio".

In casa Lazio qualcuno teme l'eventuale smantellamento.

"No, assolutamente. Io credo che Inzaghi possa fare bene anche quest'anno. Il mercato è lungo, c'è tempo per sistemare la rosa".

Federico?

"Lo vedo benissimo, adesso è in vacanza".