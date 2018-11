ESCLUSIVA TMW - Chievo, ag.Kiyine: “Avanti cosi, futuro da big”

Sofian Kiyine in rampa di lancio. Nuovo talento di casa Chievo pronto a spiccare il volo. “Lo seguo da tre-quattro anni, da quando era in Primavera. Di solito chi viene dal settore giovanile prima va in C, lui invece è stato bravo a dire la sua subito in Serie B. E anche in Serie A si sta ritagliando uno spazio, ieri contro il Napoli ha giocato un’ottima partita e la volta scorsa contro il Bologna è stato il migliore in campo”, commenta soddisfatto l’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini a TuttoMercatoWeb. “Sofian - continua l’avvocato - è un ragazzo di personalità, sta crescendo. Deve mantenere la testa sulle spalle e andare avanti così. Futuro? Il Chievo si alimenta con la valorizzazione dei giovani, speriamo riesca a soddisfare le esigenze di club più importanti così da far contenti tutti”.