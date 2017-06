ESCLUSIVA TMW - Chievo, blindato Gallo: insieme fino al 2021

Matteo Gallo e il Chievo, avanti insieme. La società gialloblù ha blindato il giovane centrocampista classe 97, l'anno scorso alla Grumellese in addestramento tecnico. Contratto fino al 2021 con opzione per un'altra stagione, operazione condotta dall'agente Ermes Lupo Pasini. Gallo e il Chievo, avanti insieme per le prossime quattro stagioni. E nella foto il momento della firma...