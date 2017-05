ESCLUSIVA TMW - Chievo, caccia al nuovo ds: Marchetti resta in pole, le ultime

Chievo Verona a caccia di un direttore sportivo per la prossima stagione. Hanno avuto contatti con la società gialloblù l'ex Milan Maiorino e Giancarlo Romairone del Carpi, due profili che piacciono e che sono presi in seria considerazione. Ma resta in pole Stefano Marchetti del Cittadella, un nome che piace al Presidente Campedelli e con cui i contatti verranno ripresi, probabilmente, nelle prossime settimane. Il Cittadella e Marchetti pensano al presente, i playoff e un sogno da vivere in queste settimane gli obiettivi immediati. Poi sarà tempo di pensare al futuro. E il Chievo fa sul serio, Stefano Marchetti - al di là di quello che sarà il futuro di Maran - resta in pole...