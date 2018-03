ESCLUSIVA TMW - Chievo, Fioretto: "Vivaio importante. Vignato il nostro futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincitore del campionato Primavera nel 2014, anno dopo anno il ChievoVerona si sta confermando una delle realtà più interessanti a livello italiano per quanto riguarda il settore giovanile. Dopo aver ipotizzato la top 11 dei giocatori sbocciati in maglia gialloblù (CLICCA NEL LINK IN CALCE), TuttoMercatoWeb.com oggi ha intervistato in esclusiva il responsabile del vivaio del Chievo Marco Fioretto, analizzandone peculiarità e promesse di belle speranze.

Fioretto, quanto è importante il vivaio per un club come il ChievoVerona?

"È senz'altro molto importante e sono convinto che lo sarà sempre di più nel corso del tempo. La strada da percorrere è proprio questa: investire sulla formazione dei giovani, sui centri sportivi e valorizzare al meglio il vivaio".

A tal proposito, crede che le seconde squadre possano essere una buona soluzione per sviluppare ulteriormente il nostro calcio?

"Sì, ma solo con delle regole uguali per tutti. Potrebbero essere una soluzione, ma se vengono inserite in modo non obbligatorio e se ne realizzano per esempio solamente tre-quattro non ha molto senso. Sono necessari determinati paletti".

Non sono pochi i giovani talenti made in Chievo che si stanno già affacciando alla prima squadra. Se volessimo fare un nome in particolare?

"Di giovani bravi ne abbiamo tanti, ma se devo citarne uno dico Emanuel Vignato. È un esterno d'attacco classe 2000 che ha già esordito in Serie A lo scorso anno dopo aver fatto tutto il settore giovanile qui da noi. Ne siamo orgogliosi e riponiamo in lui grande fiducia perché ha talento da vendere. Può diventare il nostro simbolo negli anni che verranno".