ESCLUSIVA TMW - Chievo, forte idea D’Anna per il dopo Maran: la situazione

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Rolando Maran e il Chievo Verona, a fine anno sarà addio. Il tecnico e la società si separeranno sicuramente al termine della stagione, ma in caso di ulteriori passi falsi potrebbe anche esserci l’addio anticipato. E per il futuro si fa largo il nome di Lorenzo D’Anna, attuale allenatore della Primavera gialloblù che ha anche vestito proficuamente la maglia del Chievo Verona dal 1994 al 2007. Il Chievo riflette e studia le mosse per il futuro, D’Anna può essere il dopo Maran...