ESCLUSIVA TMW - Chievo, trattativa in corso con Maiorino

Nella giornata di ieri a Verona si è tenuto un incontro di circa tre ore tra Luca Campedelli, patron del Chievo e Rocco Maiorino, ex direttore sportivo del Milan. Incontro organizzato dall'intermediario Senad Ademovic per imbastire una trattativa tra il club clivense e l'ex dirigente rossonero. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Maiorino ha chiarito: "Non rilascio dichiarazioni. Non confermo e non smentisco". Le parole di Maiorino palesano l'esistenza di un interesse da parte del Chievo. Seguiranno sviluppi.