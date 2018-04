ESCLUSIVA TMW - Chievo Verona, idea Giaretta per il dopo Romairone

© foto di Federico Gaetano

Giancarlo Romairone e il Chievo Verona, a fine stagione potrebbe essere addio. E spunta già una prima idea in vista della prossima stagione, per ripartire dopo un’annata fin qui deludente. Si tratta dell’attuale direttore sportivo dell’Ascoli, Cristiano Giaretta. Al momento nessun contatto diretto, ma un’idea che potrebbe diventare qualcosa in più nelle prossime settimane. Nel Chievo del futuro potrebbe esserci Cristiano Giaretta...