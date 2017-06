ESCLUSIVA TMW - Chievo Verona, summit per Biraghi del Pescara

Fonte: da Milano, Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuove da Milano sul mercato del Chievo Verona. La dirigenza dei clivensi, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, sta avendo un incontro in questi minuti per Cristiano Biraghi del Pescara. Biraghi ha già giocato in Veneto nella stagione 2014/2015.