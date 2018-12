© foto di Simone Calabrese

“Ritengo che tenere il mercato aperto fino al 31 gennaio procuri soltanto spese, i grandi affari si fanno prima. Avevo definita timida la riforma di anticipare la chiusura al 18 gennaio, sono un sostenitore di una finestra di mercato breve a novembre. Andava tutto bene, era un’altra Italia e c’erano dirigenti di altro spessore”. Così ai microfoni di TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio, a proposito della chiusura del mercato posticipata al 31 gennaio. “È una decisione sbagliata, che aggrava la situazione economica del nostro calcio. Si ripeterà il rito sempre più inutile, buono soltanto per le televisioni che mettono in piedi ore e ore di trasmissioni. Secondo me questo prolungamento - conclude Pasqualin - non serviva”.