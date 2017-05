ESCLUSIVA TMW - Ciciretti e il futuro: opzione del Napoli, Atalanta ed Empoli vigili

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Futuro da scrivere per Amato Ciciretti. L'attaccante del Benevento riscuote consensi e piace in serie A, forte anche del contratto in scadenza nel 2018. Il Napoli ha un'opzione morale per il giocatore, che dovrà essere approfondita nelle prossime settimane quando ci potrebbe essere un incontro tra l'agente Pisacane e il ds del club azzurro, Cristiano Giuntoli. Il giocatore era un'idea del Genoa, ma il Benevento ha rispedito al mittente sondaggio e apprezzamenti del Grifone. Intanto ci pensa l'Atalanta, Ciciretti è un profilo che piace molto a Gasperini. E sullo sfondo gli apprezzamenti dell'Empoli - una delle prime società ad aver sondato il calciatore - e del Cagliari. Futuro in serie A, il mercato attorno a Ciciretti si accende...