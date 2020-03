esclusiva Cinquini: "Ai giocatori dico: un sacrificio oggi è il vostro bene domani"

Lunga chiacchierata con Oreste Cinquini, direttore sportivo di grande esperienza. Con lui, intervenuto al TMW News, si è parlato degli attuali problemi del calcio che ancora non può sapere quando ripartirà. Mi auguro finisca presto questa tremenda situazione. Il calcio non sarà più lo stesso perchè noi non saremo più gli stessi. Torneremo sicuramente a riempire gli stadi e a vedere le partite ma questa situazione lascerà a mio parare un segno indelebile su noi stessi. Ci sarà modo e tempo di giocare. Il rinvio degli Europei dà tempo alla serie A di riprendere a fine maggio o a giugno, giocando tre volte la settimana. E' vero che ci sono le scadenze dei contratti al trenta giugno ma possiamo prolungare in via eccezionale questa stagione fino al 15 luglio e riprendere immediatamente il campionato successivo. Non vedo questo problema asfissiante. C'è tempo per assegnare titoli, le promozioni, le retrocessioni. Ora usciamo da questa situazione e poi il calcio tornerà ad essere il nostro divertimento. Le società ne usciranno con le ossa rotte, perchè i bilanci saranno disastrosi: mancheranno gli introiti, gli sponsor. Ma tutti devono fare dei sacrifici. anche gli stessi calciatori devono cercare di aiutare questo mondo che ha dato tanto a noi, a me in primis. I giocatori si devono rendere conto che un sacrificio oggi è il loro bene domani. Devono rinunciare a qualcosa che significa investire nel proprio futuro perchè un futuro ci sarà, per il calcio e per la vita di ogni giorno, per le nostre famiglie, per i nostri figli. Credo che saranno trovate le metodologie per portare avanti i campionati: non è vincolante questo trenta giugno. E' vero che ci sono giocatori che hanno già firmato per altre squadre e che dal primo luglio dovrebbero essere a disposizione di nuove società ma con intelligenza si può superare tutto".

Si discute molto anche su quando riprendere gli allenamenti...

"Ma che storie sono... Ci vuole pazienza, adesso pensiamo alla gente che sta male. Basta vedere le persone che sono in terapia intensiva, siamo arrivati alla saturazione delle terapie intensive. Ci saranno persone che arrivano al pronto soccorso e non avranno un posto e forse qualcuno dovrà decidere se curare uno oppure un altro. Ci serva di lezione: solo con i nostri errori abbiamo creato questa situazione. Ho perso persone della famiglia per cancro. Pensavo fosse lontano questa problema e invece mi è caduto addosso. I giovani è giusto che guardino al futuro ma ricordatevi che le persone anziane sono la nostra storia, sono quelle che ci hanno permesso di vivere questa realtà. Rispettiamole e cerchiamo di trovare con buonsenso e intelligenza la soluzione ai problemi del calcio. Ora tutti insieme cerchiamo di uscire da questi problemi. Rispettiamoci a vicenda e facciamo qualcosa per gli altri".