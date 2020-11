ESCLUSIVA TMW - Cinquini: "Bravo Fonseca. Allo Zenit pensammo anche a lui per il dopo Mancini"

esclusiva Cinquini: "Bravo Fonseca. Allo Zenit pensammo anche a lui per il dopo Mancini"

vedi letture

Nel corso del TMW News è intervenuto Oreste Cinquini, ex ds di Fiorentina e Lazio tra le altre. E con lui abbiamo fatto un punto della situazione sul campionato, a partire dalla Roma: "Fonseca sta facendo bene e allo Zenit ci era venuto un pensiero di prenderlo per il dopo-Mancini. Come idee tattiche si avvale anche di un buono staff e ora credo che possa lottare per la Champions ma escludo che possa competere per lo scudetto. Juve e Inter sono le più accreditate. Il Napoli non lo vedo attrezzato, troppi alti e bassi. E' chiaro che poi tutto dipenderà anche da cosa succede col covid. Tornando alla Juve ci vuole tempo per verificare se Pirlo è stata la scelta giusta. Mi pare che come sviluppo del gioco la Juve non ne faccia molto. Anche il fatto di aver subìto gol all'ultimo con la Lazio mette in risalto i problemi della difesa. In avanti invece non mi aspettavo questo inizio folgorante di Morata".

La Fiorentina invece riparte con Prandelli

"Mi spiace per Iachini a cui sono legato. La scelta di Prandelli mi sembrava l'unica, c'era bisogno di un traghettatore ed è la migliore. Prandelli non pretende niente, cerca di rimettersi in discussione in una piazza che conosce alla perfezione. Ma mi lascia perplesso il futuro della squadra: ho sempre detto che la collocazione della Fiorentina è da settimo-decimo posto. Credo che questa sterzata responsabilizzerà i giocatori. Vediamo se i correttivi di Cesare porteranno qualcosa di buono altrimenti se la squadra incappa in una stagione non all'altezza sarebbe un peccato anche per le ambizioni di Commisso e per la passione dei tifosi. La Fiorentina a mio parere deve lottare almeno dal quinto all'ottavo posto e poi se a volte c'è anche il piazzamento Champions naturalmente ben venga. La Fiorentina in ogni caso deve avere lo spirito di giocare sempre per ottenere il massimo"