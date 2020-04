ESCLUSIVA TMW - Cinquini: "Gazzoni un secondo padre. Che spettacolo quando prendemmo Signori"

esclusiva Cinquini: "Gazzoni un secondo padre. Che spettacolo quando prendemmo Signori"

"Gran signore, persona serena, tranquilla. In quattro anni ho avuto un ottimo rapporto, mi ha messo in mano la società e ho cerato di aiutarlo nella gestione. Fu un secondo padre, sempre prodigo di consigli". Oreste Cinquini è stato il ds del Bologna per quattro anni dal '98 al 2002 ed oggi - intervenendo al TMW News - ricorda così il presidente Gazzoni Frascara che si è spento ad 84 anni: "Mi portò una volta da Giovanni Agnelli e fu un bellissimo incontro. Mi ha sorpreso la notizia della sua morte: viene a mancare una persona di valore".

Sotto la gestione Gazzoni lei riuscì ad ingaggiare Signori...

"Ho convinto Beppe a venire al Bologna. C'erano resistenze da parte di parecchie persone a proposito dell'arrivo di Signori e fu un'estate travagliata. Beppe veniva da stagioni non facili ed era stato anche a Milano a fare un corso di sopravvivenza. Addirittura aveva camminato sui carboni ardenti. Credo che per me sia stato uno degli acquisti più azzeccati, ha risposto sul campo come bomber ma risultò di un'importanza fondamentale anche fuori dal campo, nello spogliatoio, come leader".

Altri aneddoti su Gazzoni?

"Una storia curiosa è questa: una volta andammo a giocare con la Lazio, era una delle ultime giornate. Conclusi praticamente la cessione di Paramatti alla Lazio. Dissi poi al presidente che avevo chiuso con i biancocelesti. Ma Gazzoni mi disse: 'Guarda, mi ha chiamato la Juve e noi dobbiamo darlo ai bianconeri perchè sai quanto io sia legato alla famiglia Agnelli'. Fui costretto a scusarmi e a prendere parecchi improperi dal ds della Lazio Governato perchè ero venuto meno alla parola data".