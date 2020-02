vedi letture

esclusiva Cinquini: "Inzaghi bravo anche col turn-over. Le seconde linee funzionano bene"

In attesa delle decisioni sulle prossime partite - come e quando verranno giocate - con Oreste Cinquini ex ds di Fiorentina, Lazio e Bologna, abbiamo analizzato alcune gare dell'ultimo turno di campionato. "Per quanto riguarda il prossimo turno è chiaro che c'è un calendario così intasato che è difficile far incastrare tutto. Si potrebbe prolungare il campionato ma ci sono poi gli Europei. Magari si possono recuperare di mercoledì quelle partite delle squadre che non sono più nelle coppe europee o andare a giocare in stadi in zone che non sono coinvolte. E' chiaro che comunque vada il campionato sarà diverso".

Parliamo intanto della Lazio: altra vittoria significativa contro il Genoa...

"E' stato un bel successo contro un Genoa mai domo. La squadra di Inzaghi ha il vantaggio di non giocare le coppe. E' l'unica tra quelle in corsa per lo scudetto a poter giocare solo il campionato".

Le seconde linee tra l'altro stanno rispondendo bene sfruttano le loro occasioni...

"Inzaghi sta facendo un buon turn-over. Marusic e Cataldi hanno lasciato il segno, hanno trovato spazio facendo vedere il loro valore. Per lo scudetto la squadra biancoceleste è una candidata anche se ritengo che la Juve con tutti i suoi campioni resti la favorita"

Da ex viola come giudica la Fiorentina che ha pareggiato contro il Milan?

"Risultato positivo, dopo la vittoria a Marassi con la Samp. Ora dal punto di vista della classifica può giocare in tranquillità. Quanto ai singoli Chiesa non ha disputato lo stesso campionato degli anni scorsi, Castrovilli continua a dimostrare qualità, Vlahovic alterna buone cose ad altre meno ma verrà fuori. Bene anche Dragowski".

Che futuro vede per i viola?

"Difficile parlarne adesso. Kouamè deve ancora rientrare, Amrabat arriverà nella prossima stagione, Cutrone deve dimostrare di valere la Fiorentina e Igor lo vedo duttile e capace di giocare in più ruoli".

Il Bologna invece continua a disputare un bel campionato

"Sì e molti giocatori si stanno mettendo in mostra. E' una squadra che anche dal punto di vista caratteriale si fa apprezzare, segue Mihajlovic e la situazione del tecnico ha anche motivato al punto giusto tutti creando un legame indissolubile tra tutte le componenti. Il pari ottenuto in extremis con l'Udinese dimostra che la squadra non si dà mai per vinta".