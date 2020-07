esclusiva Cinquini: "Meriti alla Juve. La Lazio si è inceppata sul più bello"

vedi letture

Oreste Cinquini ex ds laziale ha commentato lo scudetto (ad un passo) della Juve: "La squadra di Sarri - ha detto a TMW - ha vinto meritatamente, anche se qualche squadra ha lasciato qualcosa per strada. La Lazio prima del lockdown andava fortissimo poi qualcosa si è inceppato. Credo che i biancocelesti siano stati penalizzati dagli infortuni, dalla condizione psicologica e dalla rosa non all'altezza per vincere il campionato. Ma le basi per riprovarci ci sono, anche se ci vorrà tempo per raggiungere la Juve. I big? Di fronte ad offerte molto importanti forse Lotito potrebbe cedere qualche campione. Ma comunque non ha necessità di vendere".

Clicca sotto per guardare