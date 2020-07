esclusiva Cioffi: "Toro, solo un po' di pazienza e poi ripartirai di slancio"

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Gabriele Cioffi, allenatore ed ex difensore tra le altre del Torino. E a proposito della complicata stagione granata ha detto: "Le difficoltà me le aspettavo fino ad un certo punto. Quando si cambia tecnico non è detto che ci sia un'inversione immediata, ma ieri si vedeva che la squadra voleva vincere. Credo che ora per il futuro si debba calibrare il tiro sugli obiettivi. In ogni cas Cairo ha fatot molto per questo club: capisco che il Toro abbia fame di calcio e la piazza sia giustamente ambiziosa. Credo che si debba portare pazienza. Sono convinto che Cairo, per come lo conosco io, abbia le stesse ambizioni della tifoseria".

Parlando invece delle sue esperienze è stato in passato anche vice di Zola al Birmingham...

"Sì, ho imparato tanto ed è stato un onore lavorare con Gianfranco. Negli ultimi due anni ho poi fatto il manager (al Crawley Town in quarta serie inglese, ndr) ed era un mio obiettivo. Ho coronato un sogno. Siamo stati capaci anche di battere una squadra di Premier League e questo ci ha gratificato molto. Il futuro? Sono arrivate proposte da Australia e India ma questo forse non è il momento di spostarsi. Magari potrebbe essere una soluzione giusta entrare in qualche staff che abbia bisogno di una figura come la mia. Di sicuro mi piace imparare e nel nostro lavoro non si è mai sazi di conoscenze"

Avendo girato il mondo si può dire che gli allenatori italiani sono i migliori?

"Senza voler esser campanilisti, siamo i numeri uno. Anche perchè riusciamo a compensare vari aspetti, campo, media, rapporti con la dirigenza. E dal punto di vista tattico ha ragione Guardiola. Non solo giocare contro l'Atalanta ma incontrare le italiane è come andare dal dentista..."