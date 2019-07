ESCLUSIVA TMW - Cipriani: "Bologna, belle mosse. Curioso di Skov Olsen"

Il Bologna si è portato subito avanti con gli acquisti, riscattando anche i giocatori più importanti: Soriano, Orsolini e Sansone. "Il mercato è partito da gennaio quando si è capito che quel che era stato fatto fino a quel punto non era giusto", dice a Tuttomercatoweb.com Giacomo Cipriani, ex attaccante rossoblù. "Ora è stata cambiata rotta, è iniziato un percorso diverso: sono arrivati i riscatti e poi sono stati conclusi acquisti di giocatori non così affermati ma molto interessanti. E non è finita. C'è un piglio diverso, si è presa coscienza che la direzione degli ultimi anni faceva rischiare la permanenza in A".

Chi le piace in particolare?

"L'esterno d'attacco Skov Olsen. L'ho seguito in qualche filmato e mi sembra che abbia buoni colpi. Il campionato italiano ovviamente è molto più difficile ma è un profilo interessante. E' un mercato, quello del Bologna, che fa intuire conoscenza del calcio europeo. I rossoblù sono stati i primi a prendere questi giocatori interessanti e in qualche caso anche pronti".

Un'ultima curiosità su Cantatore, l'ex pugile che è stato scelto da Mihajlovic per la preparazione atletica...

"E' una decisione che nasce anche dall'amicizia tra il tecnico e lo stesso Cantatore. Credo che sia stata presa anche per aumentare le motivazioni di alcuni giocatori. Il pugilato ha poco a che vedere col calcio ma certi particolari possono essere trasferiti anche da altri sport. E in questo caso, ripeto, a livello motivazionale può essere una scelta giusta per qualche giocatore".