ESCLUSIVA TMW - Cipriani: "Bologna, ora investirei su tanti Verdi del futuro"

Il Bologna si prepara a vivere una stagione più entusiasmante. O almeno, queste sono le speranze. Donadoni, da poco ex tecnico emiliano, ha spiegato di aver rispettato ciò che gli era stato chiesto. E ha aggiunto che per l'immediato futuro servono "voglia di investire e inserire giocatori di spessore superiore". Delle potenzialità del club emiliano e anche delle reali aspettative per il prossimo anno abbiamo parlato con Giacomo Cipriani, bolognese ed ex attaccante rossoblù. "Se si parla della salvezza, Donadoni ha sempre centrato questo obiettivo - dice a Tuttomercatoweb.com - mentre dal punto di vista tecnico il gioco espresso non è stato all'altezza, almeno questo è quello che evidentemente hanno ritenuto gli addetti ai lavori e la dirigenza. C'è anche da dire che magari il progetto partito con Donadoni non è andato in porto perché forse sono cambiati i programmi della società. C'era per fare un esempio in ballo il discorso dello stadio. Ad ogni modo mi sento di dire che il campionato è stato in linea con il valore della squadra di Donadoni. Le ultime partite del Bologna hanno forse reso il campionato più brutto di quel che è stato. E' vero che ci si poteva aspettare di più ma è altrettanto vero che servono anche i giocatori di spessore".

Come utilizzerebbe i soldi ricavati dalla cessione di Verdi?

"Prenderei giocatori con potenzialità ancora non del tutto espresse. Investirei in tanti Verdi del futuro. Tre anni fa non era certo quello di oggi. Farei delle scommesse, l'unica politica per il Bologna è questa. Si deve lavorare per valorizzare qualche giocatore quando il budget non è illimitato. E poi serve investire di più sul settore giovanile per tirare fuori qualche calciatore dal vivaio".