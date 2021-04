esclusiva Cipriani: "Juve, 4° posto e Coppa Italia per salvare la stagione. Bologna, ora esperienza"

Una chiacchierata su vari temi con Giacomo Cipriani, ex attaccante tra le altre del Bologna. Si inizia parlando della Juve: "Che prima o poi incontrasse qualche problema anche di continuità - dice a Tuttomercatoweb.com - era possibile metterlo in conto. Dopo 9 scudetti consecutivi e un cambio di allenatore e anche qualche giocatore che ha completato il suo ciclo generazionale può capitare di non vincere. In più c'è stata la scelta di puntare su un tecnico molto giovane che, come è normale che sia, deve imparare e crescere essendo al primo anno in A. E' in ogni caso in corsa per il quarto posto e la Coppa Italia e così la stagione può esser salvata".

Pirlo è da confermare?

"Sei alla Juve e la conferma ti arriva con i risultati; se Pirlo centrato gli obiettivi minimi sì, sennò diventa dura".

Passiamo al Bologna: che giudizio dare su questa annata?

"E' stata una stagione in linea con le sue potenzialità, ha puntato sui giovani per valorizzare gli investimenti della società. Da tifoso bolognese dico che ci si aspetta il salto di qualità, però la situazione pandemica non ha permesso di alzare l'asticella; si spera con qualche innesto esperto di ambire a qualcosa di importante".

Da ex del Benevento che pensa del delicatissimo momento dei campani?

"Mi dispiace molto, Inzaghi ha fatto bene nel girone d'andata e anche in parte del girone di ritorno ma giocandosela con squadre attrezzate come Torino e Cagliari è tornata dentro alla zona pericolosa. C'è ancora possibilità per salvarsi ma guardando il calendario non è facile"