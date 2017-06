ESCLUSIVA TMW - Cittadella, tre club di A si muovono per Scaglia

Fonte: dal nostro inviato Andrea Losapio

© foto di Diego Fornero/TorinoGranata.it

La buona stagione di Filippo Scaglia, centrale classe '92 del Cittadella, non è passata inosservata in Serie A tanto che ben tre club della massima serie lo hanno messo nel mirino per la prossima stagione. Si tratta, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, di Cagliari, Crotone e Chievo Verona.