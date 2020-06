esclusiva Cobolli Gigli: "Dybala? C'è un limite a tutto. La sua richiesta è spropositata"

"Quindici milioni per Dybala credo siano una cifra spropositata". A dirlo è Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus dal 2006 al 2009. "È un campione e non un campionissimo, forse qualcosa deve dimostrare ancora. Però tenendo conto della situazione attuale mi sembrano troppi".

E perché?

"Ne faccio una questione morale, anche se nel calcio non c'è molto spazio per questi discorsi. Ci sono milioni di persone in cassa integrazione, la FCA ha chiesto 6 miliardi di aiuti dallo stato per potere investire in Italia, la Juventus chiuderà il bilancio in maniera pesantemente negativa... Io sono tifoso, sul serio, ma oltre a un certo livello...".

Quindi non li vale?

"Il valore è una cosa molto soggettiva, ora siamo a livelli di inflazione spropositati. Penso a Ronaldo, vale 34 milioni netti all'anno, pur essendo tra i primi due migliori al mondo? Penso che Dybala possa essere pagato più dei 6-7 che percepisce ora, ma sarebbe meglio chiudere intorno ai 9-10-11".

Però fra due anni scade...

"In questo momento neppure gli sceicchi, pieni di soldi e proprietari di diverse squadre non italiane, siano in difficoltà - relativa - dopo la crisi del petrolio. Mi sembra giusto che la Juventus debba tirare un pochino i remi in barca. Ha avuto una gestione virtuosa, ma ha un parco giocatori che costa un sacco di soldi. I ricavi sono molto cresciuti ma avrebbero dovuto farlo di più, il costo dei giocatori ha il 70% dei fatturati. La Juventus è quotata in borsa, il 60% ce l'ha in mano Exor, di proprietà di Elkann, con buona pace di Agnelli. Pure lui è un azionista ma non così importante, penso tocchi fare delle riflessioni".

Quindi vorrebbe il rinnovo di Dybala?

"Sono stato il primo critico nei confronti di Paratici, lui voleva vendere Dybala l'estate scorsa. È un patrimonio della Juventus, anche solo pensando al gol con l'Inter. Però c'è un limite a tutto".