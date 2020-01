© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

“Io in Italia? Mi piacerebbe, è un grande campionato. E poi c’è il migliore del mondo, Cristiano Ronaldo. In estate mi voleva il Parma, se chiamasse direi di sì”. In esclusiva a TuttoMercatoWeb parla l’ex difensore del Real Madrid, Fabio Coentrao, idea di mercato di Fiorentina e Bologna. “Scudetto? Dico Juve, con CR7 una squadra vince tutto”.

L’intervista completa è presente all’interno della rubrica “A tu per tu”.