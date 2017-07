ESCLUSIVA TMW - Coimbra: "Costa come Denilson, tra i migliori esterni al mondo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Douglas Costa è un nuovo calciatore della Juventus. In attesa dell'assalto finale a Bernardeschi, i bianconeri si sono assicurati un esterno di livello internazionale. Per conoscere meglio l'ex Bayern Monaco e Shakhtar, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva proprio chi l'ha visto muovere i primi passi nel calcio con la maglia del Grêmio: il collega brasiliano di Radio Grenal Luciano Coimbra.

Coimbra, reputa pronto Douglas Costa per il calcio italiano?

"Assolutamente sì. Douglas è all'altezza di qualsiasi club del mondo. Durante la sua ultima avventura al Bayern Monaco ha imparato molto sia tecnicamente che tatticamente e sono convinto che si rivelerà un grandissimo acquisto per la Juventus".

Lei lo ha visto sbocciare in Brasile con la maglia del Grêmio: che ricordo ha del primo Douglas?

"Era un calciatore con un potenziale straordinario. All'epoca si era messo in mostra soprattutto per il suo ottimo tiro dalla distanza e la sua grande velocità, oltre che per un dinamismo irrefrenabile. Tutte queste qualità poi si sono confermate e consolidate nel corso degli anni, insieme a un'importante crescita a livello fisico".

Quale giocatore della storia brasiliana le ricorda?

"Douglas è molto simile per tenica e rapidità a Denilson, esterno sinistro della Nazionale e del Betis Siviglia, ma in lui c'è anche qualcosa di Kakà. Ha lo stesso tiro da fuori dell'ex fantasista del Milan".

Douglas, attualmente, è l'esterno più forte della Seleçao?

"Non so se è il più forte in assoluto. Penso però che sia uno dei migliori nel suo ruolo non solo in Brasile, ma anche nel mondo".