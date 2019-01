ESCLUSIVA TMW - Cois: "Toro favorito con i viola. Muriel bel colpo"

© foto di Andrea Pasquinucci

Sandro Cois, doppio ex di Torino e Fiorentina, parla a TMW della sfida di Coppa Italia in programma domenica pomeriggio alle 15. "Il Toro, giocando in casa, è favorito. Per la Fiorentina è dura ma a questo punto, in Coppa, sono tutte difficili. Il Toro ha costruito una squadra fisica e tecnica e può arrivare in europa. Quella viola è una squadra giovane, aveva iniziato bene poi nella seconda parte del girone d'andata ha avuto qualche problema in più. Muriel? Può fare prima e seconda punta, i viola avevano bisogno di un giocatore così.

