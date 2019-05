ESCLUSIVA TMW - Colantuono: "L'Atalanta è la miglior squadra d'Italia"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"L'Atalanta oggi è la miglior squadra d'Italia". Stefano Colantuono, primatista per quel che concerne il numero di panchine nerazzurre, ne è sicuro. "Gioca meglio e ha il miglior allenatore, ci vuole poco a fare la somma".

Beh, la Juventus...

"Tolto il discorso Champions, i bianconeri stanno gestendo nelle ultime settimane. È difficile chiedere di più a una squadra che ha vinto il campionato con mesi e mesi di anticipo, normale avere meno stimoli. Poi pareggia contro Torino e Inter, che hanno più motivazioni...".

Juventus-Atalanta, la penultima, allo Stadium.

"È sempre un bell'ostacolo, ma l'attuale stato di forma dei bergamaschi, più la grande voglia di raggiungere un obiettivo impensabile, può avere il sopravvento. Oggi l'Atalanta è l'Ajax italiano, non gli è precluso nulla. Lo ha dimostrato ieri, lo ha fatto con la Fiorentina, è una squadra che va sempre a 1000".

Ai suoi tempi la chimera era l'Udinese che arrivava in Champions...

"Sì, perché pur essendo una provinciale, con le stesse caratteristiche dell'Atalanta, aveva una proprietà forte dietro e riusciva a qualificarsi in Champions League. Era un riferimento, ora credo lo siano diventati i nerazzurri. Forse lo stanno facendo anche meglio, perché oltre al campionato sono in finale di Coppa Italia".

E non è facile.

"No, perché han battuto la Juventus che, di solito, vinceva la competizione. Poi la Fiorentina".

Una bella sorpresa, insomma.

"Nemmeno troppo, in questi anni ha lavorato bene, posizione più o posizione meno era sempre lì, poteva collocarsi in quel target già da qualche tempo. Ora sta raccogliendo i frutti, ma ha bazzicato spesso per i quartieri nobili della classifica. È un giusto premio a chi lavora con oculatezza e serietà. Sono molto contento per tutti, tifosi e proprietà".

Fatturato in crescita, Champions League... l'Atalanta può ambire a essere il nuovo Napoli?

"Non è precluso nulla, anche se ora il fatturato è molto diverso, per ovvi motivi. Si può avvicinare, ma è sempre nel novero delle provinciali. Però è una grande del nostro campionato, ha un punto in meno dell'Inter. Bergamo è molto più piccola del Napoli e i segreti vanno racchiusi nella competenza di chi la dirige".

Merito dei Percassi?

"Ogni volta che leggo le interviste del presidente penso che sia un genio. Prima salviamoci, è sempre quello l'obiettivo. Lo faceva anche Guidolin all'Udinese, quando si qualificava in Champions League. L'umiltà è il segreto, il resto sono chiacchiere".

E Gasperini?

"L'Atalanta è una grande, lui sarà bombardato dalle richieste. Quello che ha fatto a Bergamo è irripetibile. Lo reputo molto intelligente, furbo, è una persona scaltra. Ha costruito con il tempo, dovesse andar via dovrebbe ricostruire...".

Però si parla di Milan.

"Non posso parlare per lui. Ma posso dire che attualmente Gasperini è il migliore d'Italia".