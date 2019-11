ESCLUSIVA TMW - Colantuono: "L'Atalanta è ormai una big del campionato"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

Stefano Colantuono, ex allenatore tra le altre di Atalanta e Udinese, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com durante la serata di Gala in onore dello storico presidente del Pisa, Romeo Anconetani, a 20 anni dalla sua morte: "Anconetani ha rappresentato parecchio per me, con lui sono arrivato in Serie A. Una persona che conosceva il calcio come pochi, ha fatto cose incredibili con il Pisa".

Il percorso di crescita dell'Atalanta continua?

"La sconfitta con il Cagliari è stata un incidente di percorso, ormai l'Atalanta è una big del campionato, staziona da anni nei piani alti".

Come giudica invece la nuova Fiorentina?

"Ha avuto una partenza un po' a rilento, ora sta facendo cose importanti e il futuro è roseo. Castrovilli l'ho avuto a Bari seppur per poco tempo, ha qualità".

Per lo Scudetto sarà solo un duello tra Inter e Juventus?

"Il Napoli ha tutto il tempo per potersi riprendere. Non entrerei nel dettaglio, ha avuto un momento di flessione ma è una squadra forte e riuscirà sicuramente a risalire".