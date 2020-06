esclusiva Colantuono: "Tornare? Nessuna preclusione. Ilicic fortunato a incontrare Gasp"

vedi letture

“Tornare in panchina? Non c’è nessuna preclusione”. Stefano Colantuono, ex allenatore di Udinese e Atalanta, parla del proprio futuro dopo l’ultima esperienza a Salerno. “Le squadre sono sempre le stesse, gli allenatori ogni anno crescono. Vedremo se capiterà qualcosa, perché no. Alla fine è il mio mestiere”.

È stato a un passo dal Perugia.

“Ho parlato anche altri club, dico la verità, ma le cose non si sono concretizzate”.

È reduce da Bari e Salerno, due piazze importanti.

“A Bari c’era un momento societario molto difficile, l’anno dopo la squadra è fallita. Io ero andato lì per fare come a Bergamo, in una piazza anche più grande, dove si poteva fare bene. A Salerno ero in corsa playoff, ho accettato per il rapporto ottimo che c’era con Lotito, ma ho avuto un problema familiare e ho deciso di dare le dimissioni. Potevamo fare qualcosa di interessante…”.

A proposito di Atalanta…

“Gasperini sta facendo un lavoro straordinario, è davvero bravo, insegna calcio, trova motivazioni giuste. C’è un buon lavoro della società, i giocatori sono arrivati ma li sta facendo rendere lui. Ora va considerata una big, non più una provinciale”.

Il simbolo delle trasformazioni è Ilicic?

“Che fosse un giocatore fenomenale lo sapevano tutti, ma la sua fortuna è stata quella di incontrare Gasperini. L’ha messo nelle condizioni di esprimermi. Rino Foschi mi diceva che era un genio, ma non riusciva a esprimersi”.