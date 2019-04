ESCLUSIVA TMW - Colley protagonista. L'agente: "In estate resta alla Samp"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Omar Colley sempre più protagonista nella Sampdoria. Il difensore gambiano, arrivato dal Genk la scorsa estate, è ormai titolare inamovibile al fianco di Andersen nell'undici di mister Giampaolo, che sabato sera ha battuto il Milan e fermato il suo bomber Piatek: "Sta attraversando davvero un buon momento, insieme a tutta la squadra. Quella col Milan non era una gara semplice, ha giocato con voglia e intensità dall'inizio alla fine. La Samp poteva anche chiudere il match, ma il Milan non è una squadretta e portare a casa la vittoria è stato molto importante. Con Andersen hanno disputato davvero un'ottima gara, Piatek è un osso duro e fermarlo non era facile. Però, quando un calciatore lavora bene rende le cose molto più semplici", ha detto ai nostri microfoni il suo procuratore Cheikh Fall.

Dopo qualche difficoltà iniziare adesso è titolare fisso. In cosa è migliorato grazie a mister Giampaolo?

"Che diventasse titolare era nei piani della Sampdoria. Ovvio poi che all'inizio per entrare nei meccanismi di mister Giampaolo ci possa volere del tempo, ma ad oggi con le 16 presenze che ha collezionato ha fatto già qualcosa di molto importante. Skriniar e Andersen, per intenderci, al primo anno alla Sampdoria hanno giocato molto meno. Omar già a marzo ha giocato più del doppio".

E' tornato anche in Nazionale, giocando come capitano nell'ultimo match. Tutto ricomposto con la Federazione?

"L'ultima gara l'ha disputata da capitano. Il problema con la Federazione era solo un malinteso con il ct, che alla sua prima gara l'aveva convocato ma lui non poteva rispondere alla convocazione perché la moglie aveva appena partorito e c'erano state anche delle complicazioni dopo la nascita della figlia. Purtroppo quella mancata risposta aveva generato un malinteso a livello di nazionale, sembrava che non ci tenesse al Gambia, ma non è mai stato così. E dopo qualche incontro per mediare s'è ricucito il rapporto ed è tornato felice in nazionale".

Alla fine la scelta di restare a gennaio s'è rivelata quella giusta. Ci puoi dire, però, chi l'ha chiesto nell'ultima finestra di calciomercato?

"Omar non ha mai preso in considerazione l'idea di andare via dalla Sampdoria a gennaio. C'erano un paio di offerte, una dall'Italia e una dalla Germania, ma lui non voleva muoversi da Genova per continuare il percorso iniziato in estate. Sapeva e credeva che era solo una questione di tempo per avere il minutaggio che sta effettivamente avendo adesso. Doveva solo conoscere meglio i meccanismi del mister e della squadra e oggi la sua pazienza e perseveranza sta dando i frutti che sono sotto gli occhi di tutti".

In vista di giugno si parla molto di Andersen e poco di lui. Resterà sicuramente alla Sampdoria?

"Perché rimane a Genova, non ci sono dubbi: in estate non si muoverà".