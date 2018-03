ESCLUSIVA TMW - Collovati: "Roma, il Barça concede. Non è il Real di Cardiff"

© foto di Federico De Luca

"Non mi piace e non voglio considerare Roma e Juve battute in Champions". Nonostante il sorteggio davvero poco fortunato per le italiane ci sono le possibilità per giocarsela fino in fondo. E' il pensiero di Fulvio Collovati che parlando del Barcellona, avversario della Roma, spiega a Tuttomercatoweb.com: "Ha ragione Totti, non bisogna partire battuti. Come percentuale dico 40-60 ma poi c'è la legge del campo. E non è la prima volta che un pronostico può essere sovvertito".

La Roma come può sperare?

"Se Messi è così, è dura. Però in trasferta il Barça qualcosa concede. E anche l'altra sera è vero che ha vinto tre a zero col Chelsea ma 4-5 occasioni gli inglesi le avevano create. Qualcosa insomma ti può regalare".

E la Juve che gara deve aspettarsi col Real rispetto all'anno scorso in finale?

"Non è più il Real dell'anno passato e poi la Juve ha il valore aggiunto che stavolta non è una gara secca. Ed è consapevole degli errori commessi a Cardiff. Il risultato non è scontato. Inoltre credo che il Real, oltre al Barcellona, avrebbe evitato volentieri proprio la Juve..."