ESCLUSIVA TMW - Colomba: "Bologna, Miha ha cambiato volto alla squadra"

© foto di Federico De Luca

Il Bologna ha cambiato volto con l'arrivo di Sinjisa Mihajlovic. Ora per i rossoblù sembrano aumentate le possibilità di raggiungere l'obiettivo salvezza. Presto per stabilire se il tecnico serbo resterà anche l'anno prossimo (50% per il nostro sito). Tutto pare legato alla permanenza in A. "Il lavoro che sta sviluppando Mihajlovic è ottimo, ha preso una squadra giù di corda e con una classifica pericolosa e ora il gruppo ha cambiato volto", dice a Tuttomercatoweb.com Franco Colomba, ex tecnico dei rossoblù. "Il Bologna ora è più presente, più aggressivo, più propositivo. Vuol dire che sta risolvendo una serie di problemi, grazie anche a qualche innesto dal mercato di gennaio. E' un lavoro positivo, poi se il prossimo anno rimarrà o no è difficile da stabilire adesso. Più avanti Mihajlovic e la società faranno magari una serie di considerazioni e valuteranno. Di sicuro l'obiettivo ora è raggiungibile, molto più raggiungibile di qualche tempo fa".

Era soprattutto un problema psicologico quello del Bologna o anche legato alla qualità della rosa?

"Il Bologna è invischiato dall'inizio della stagione nella lotta per non retrocedere e il problema dunque incide. Ma evidentemente c'era anche quello tecnico: sono arrivati 3-4 giocatori e in più il nuovo allenatore ha portato le sue idee. Tutti questi fattori messi insieme hanno finora cambiato il quadro della situazione"