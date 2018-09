ESCLUSIVA TMW - Colomba: "Bologna, ingiusto parlare già di retrocessione"

© foto di Federico De Luca

Il Bologna inizia un po' a preoccupare i propri tifosi. Un punto nelle prime tre partite e zero gol segnati. Per analizzare la situazione abbiamo sentito il parere di Franco Colomba, ex tecnico rossoblù. "La partenza certamente non è stata positiva, ma è prematuro dare giudizi assoluti adesso - spiega a Tuttomercatoweb.com - Le difficoltà sono un dato di fatto, ora Inzaghi dovrà sforzarsi per riuscire a trovare in fretta l'assetto giusto per sfruttare tutto il potenziale".

E' un Bologna povero di fantasia e tecnica?

"Può darsi, un fantasista è andato via. E' una squadra che deve invertire la rotta, sulla base del gruppo che c'è adesso. Deve venir fuori il gruppo. Ripeto, le difficoltà ci sono però si sopperisce con lo spirito e il carattere in attesa di tempi migliori. Mettendo da parte l'io e facendo valere il noi".

Perché il Bologna è destinato a restare nell'anonimato nonostante una proprietà ambiziosa?

"Questo poteva e doveva essere l'anno in cui migliorare il discorso tecnico ma è ancora presto per trarre le conclusioni. E' ovvio che ora bisogna stringersi intorno alla squadra e non deve esserci scoramento. Non è giusto né corretto parlare di retrocessione. Il Bologna ha dei valori e deve farli emergere".