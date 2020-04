ESCLUSIVA TMW - Colomba: "Favorevole ad allenamenti individuali al centro sportivo. C'è più controllo"

esclusiva Colomba: "Favorevole ad allenamenti individuali al centro sportivo. C'è più controllo"

vedi letture

Nel corso del TMW News è intervenuto Franco Colomba con cui sono stati affrontati i temi dell'attualità del calcio. "Varie nazioni hanno pensato di fermarsi, da noi il calcio è un fattore importante e tutti ci vogliono pensare, a partire dal Governo che non vuole sbagliare dal punto di vista sanitario. Lega e Figc si stanno adoperando perchè sanno che, economicamente, finire qui sarebbe un danno economico. Da noi il calcio peraltro è anche un fattore sociale. Non va trascurata la sanità, ma occorre capire bene come può evolversi la situazione".

L'ipotesi di riprendere a settembre come la vede?

Tutto si può fare pur di non abbandonare, però settembre mi sembra lontano. Dipende dall'andamento dei contagi nel prossimo mese. Sono favorevole agli allenamenti individuali, che non comportano nulla. Lavorare ora al centro sportivo non crea problemi, andando fuori cosa fai? Precetti un parco intero? Se c'è un centro sportivo è meglio, ci sono più controlli così, da quando i calciatori arrivano a quando vanno via. Quanto alla preparazione, è ovvio che dopo uno stop così lungo la condizione ottimale non potrà esserci, però saranno tutti più o meno nelle stesse condizioni. Questo finale potrà essere un buon pre-prossimo campionato. La Lazio e il possibile scudetto? Bisogna dividere il discorso agonistico-sportivo da quello sanitario. Se c'è la sicurezza di lavorare nel modo giusto il problema non sussiste. Deve esserci una cosa seria perchè non ci possono essere passi falsi. La Lazio è chiaro che ci spera, essendo a meno uno dalla Juve è un'opportunità ghiotta".