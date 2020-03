esclusiva Colomba: "La ripresa del calcio? Ora tanti direbbero chissenefrega"

"E' ovviamente giusto che il calcio si sia fermato, anzi lo stop è arrivato anche in ritardo. Mi sembrava strano che si giocasse ancora fino a pochi giorni fa visto che se c'è uno sport dove c'è contatto, sudore, strattonamenti e vicinanza questo è proprio il calcio". Parla così a Tuttomercatoweb.com Franco Colomba, allenatore di lunga esperienza. "Difficile stabilire adesso quando si potrà riprendere, credo che le prossime tre settimane possano essere decisive e si potrà capire se è possibile tornare a fare una vita normale. Tra l'altro credo che se adesso si facesse una domanda a tanti italiani la risposta sarebbe: finchè non si sistemano le cose chissenefrega"

Anche l'Uefa si è mossa tardivamente...

"Il calcio in Italia ha provato a fermarsi prima, in Europa invece non ci pensavano minimamente. Del resto è un sistema che si regge sui soldi. Il mondo è business, non si guardava alla salute. Ora invece si inizia a farlo. Tardivamente".

Da allenatore adesso come parlerebbe ai suoi giocatori in vista della ripresa del campionato?

"Il calcio è maturato, c'è più professionalità. L'allenatore dà dei programmi da svolgere a casa e più di quello non si può fare. Il calciatore sa benissimo che è un attimo prendere qualche chilo in più. E' il loro lavoro, la loro professione e devono saper regolarsi e attenersi alle direttive. Peraltro oggi con internet e con i video il lavoro è più semplice e si può essere monitorati da casa con una serie di strumenti e tante società di A lo fanno sicuramente".