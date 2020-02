vedi letture

esclusiva Colomba: "Mertens intelligenza superiore. Barcellona non è imbattibile"

Bella prestazione ma solo un pari per il Napoli contro il Barcellona. E alla fine è rimasto l'amaro in bocca soprattutto per la clamorosa occasione sprecata da Callejon. Ma è stato soprattutto il match di Mertens che col suo gol ha raggiunto Hamsik in testa alla classifica dei cannonieri partenopei: "Credo che per il futuro il Napoli debba ripartire proprio dal belga", dice a Tuttomercatoweb.com Franco Collomba ex tecnico dei partenopei e che ieri sera era al San Paolo. "E' maturo al mille per mille per stare in una grande squadra e se il Napoli vuol costruire una squadra importante Mertens è uno di quei giocatori che servono parecchio. Ha un'ottima media realizzativa e ha una intelligenza calcistica superiore".

Tra l'altro. sarà anche un caso, ma uscito lui il Napoli ha incassato il gol del pareggio....

"E' una perdita importante perchè è un riferimento per la squadra, fa sempre la giocata giusta e con lui c'è sempre la possibilità di segnare. Il Napoli poteva far gol anche più tardi, dopo che era uscito, ma certi giocatori come lui fanno sempre la scelta giusta al contrario di altri".

Alla fine per il Napoli è un'occasione persa?

"Tenuto conto anche di quella palla persa a metà campo che si poteva evitare e che ha portato all'uno a uno, il pari non è un bel risultato. Nel ritorno dipenderà tutto dal fatto se riuscirà a restare compatto: riesce a fare una fase difensiva notevole e se la equilibra bene con la fase offensiva rubando palla più avanti, può anche farcela. E' un Barcellona non imbattile".

Si aspettava insomma di più dagli spagnoli...

"Il meglio di sè lo dà in casa propria, col pubblico e la pressione che rtesce ad esercitare. E' più efficace e riesce creare il panico. Per il Napoli serve una gara intensa, con concentrazione massima. Un errore lo paghi".