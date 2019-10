ESCLUSIVA TMW - Colomba: "Mihajlovic di diritto nelle leggende del Bologna"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

"Quando passi 18 anni della carriera con questi colori, è normale provare certe emozioni". A parlare così, in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è Franco Colomba. Per l'occasione, allenatore della squadra delle leggende del Bologna contro le leggende del Real Madrid: "Abbiamo fatto anche una buona figura, e questo mi rende contento. Inoltre c'è stata anche la parentesi iniziale, con le parole in video di Sinisa Mihajlovic. Lui è entrato di diritto nelle leggende del Bologna, non tanto per quest'anno e per il suo problema serio, ma per quello che ha fatto nella passata stagione. Si è elevato rispetto alla media, è stata un'emozione sentirlo parlare".

Cosa pensa del Bologna di oggi? "E' una squadra che fa un buon calcio. Se riesce a concretizzare di più le occasioni, può togliersi diverse soddisfazioni. Sono fiducioso in questo senso".

La Juve è sempre la favorita in campionato? "Sì, e lo dimostra col cinismo che mette in campo durante le partite. E' stato così anche contro l'Inter, fino a quel momento imbattuta, la differenza si è vista".

Il Napoli è davvero in difficoltà? "Il Napoli ha regalato molto al calcio italiano. Ci sta che con i turni infrasettimanali ci sia un calo di rendimento. Secondo me non c'è un problema gol. Llorente è un ottimo acquisto, di testa è fortissimo, fa gol e li fa fare. Credo che avere intorno attaccanti scattanti e rapidi possa essere solo un vantaggio. Ripeto, un appannamento con le tre partire ravvicinate ci può stare".