esclusiva Colombo (intermediario Lokomotiv): "Miranchuk pronto per il salto di qualità"

Manca oramai solo l'ufficialità per l'acquisto da parte dell'Atalanta di Aleksey Miranchuk, trequartista russo in arrivo dalla Lokomotiv Mosca. Il giocatore classe 1995 è arrivato ieri in Italia e in queste ore firmerà il suo nuovo contratto con la Dea.

Attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.com emerge il commento all'operazione di Giuseppe Colombo, intermediario per la società russa nell'operazione: "Miranchuk è calciatore forte e di qualità, era il momento per il ragazzo di mettersi in gioco al di fuori della Premier League Russa. Con Gasperini farà il salto di qualità. La negoziazione articolata e complicata, ma la dirigenza Lokomotiv Mosca si è dimostrata essere un'interlocutrice estremamente seria".