ESCLUSIVA TMW - Colombo: "Non soddisfatto. 4° posto? Siamo il Milan..."

Il Milan studia le ultime mosse per il mercato e soprattutto attende di capire se potranno arrivare delle offerte congrue per Donnarumma o Suso. Per adesso la squadra ha offerto nelle amichevoli buone sensazioni anche se per avvicinarsi ai fasti di un tempo la strada sembra molto lunga. La pensa così Angelo Colombo, centrocampista del Milan di Sacchi definito l'Angelo biondo. "Giampaolo mi piace - spiega a Tuttomercatoweb.com - non sono però soddisfatto della campagna acquisti. Lo dico da tifoso e ne parlavo anche con amici milanisti. Col portiere, se resta, siamo a posto ma in tutti questi ultimi anni è sorprendente come non siano stati presi un difensore, un centrocampista e una punta indiscutibili. Tre punti fermi decisivi che potessero essere una sicurezza per dieci anni. Questo possiamo dirlo perchè ormai fa parte anche del passato. E adesso non ci sono certezze. Non sono soddisfatto anche se la speranza c'è sempre".

Adesso però c'è il progetto giovani

Sì, ma siamo il Milan. Non possiamo fare un campionato da metà classifica. Ripeto, siamo il Milan, la squadra che ha vinto più di tutti in Italia e in Europa. I giovani vanno bene, è la filosofia dell'Arsenal e dell'Ajax ma ci vogliono giocatori che possano trascinare ed essere d'esempio. E non vedo queste figure. Spero di sbagliarmi ovviamente".

Il quarto posto è possibile?

"Ecco, il quarto posto. Capisco tutto, ma il Milan può parlare di quarto posto? Il Milan deve parlare del primo posto, per la storia, il blasone".