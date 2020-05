ESCLUSIVA TMW - Colonnese e il 5 maggio dell'Inter: "L'errore di Gresko incise molto"

esclusiva Colonnese e il 5 maggio dell'Inter: "L'errore di Gresko incise molto"

Il 5 maggio 2002 si consumava un vero e proprio dramma sportivo per l'Inter. I nerazzurri, in testa alla classifica, all'ultima giornata affrontarono e persero 4-2 la Lazio e videro sfumare il sogno scudetto, che fu conquistato dalla Juve. Ciccio Colonnese era in quella stagione un giocatore biancoceleste e intervenendo al TMW News ha raccontato come visse - anche da ex interista - quella partita: "Ricordo che l'atmosfera era bellissima e quasi tutto lo stadio era nerazzurro. Esiste tra le due tifoserie un gemellaggio che dura da tanti anni però poi le gare vanno giocate sul campo e la Lazio era una squadra molto forte, ha giocato la partita e l'ha vinta. L'Inter forse era convinta di trovare un avversario un po' meno agguerrito ma non è stato così. Credo - aggiunge Colonnese, seguitissimo sulla sua pagina instagram ciccio_colonnese - che abbia inciso molto anche l'episodio che vide come protagonista negativo Gresko e che consentì a Poborski di realizzare il 2-2. Se l'Inter avesse chiuso il primo tempo sul 2-1 forse le cose sarebbero andate diversamente. E invece la partita poi girò dalla parte della Lazio. Le lacrime di Ronaldo in panchina? Fu un campionato in cui l'Inter era stata in testa quasi dall'inizio alla fine e quindi vedere la delusione e la tristezza di Ronaldo e dei suoi compagni mi è dispiaciuto molto, però il calcio è questo e a volte sa essere terribile".

"La sensazione è che si voglia tornare a giocare, il virus forse sta regredendo ma molto dipenderà dai prossimi giorni. Sarebbe importante per tutto l'ambiente, darebbe un po' di gioia in un momento così particolare. Per la A credo sia possibile il trasferimento al centro sud per chiudere il campionato, è uno sforzo che possono fare. I timori ci sono, ma la A ha controlli eccezionali e mi fido anche dell'Assocalciatori. Se pensano di tornare a giocare è perché sanno che verrà tutelata la salute dei giocatori".