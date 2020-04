esclusiva Colonnese: "Fabian Ruiz stratosferico. Normale che sia cercato dal Real Madrid"

Il Napoli deve guardarsi dall'assalto del Real Madrid per Fabian Ruiz. Anche l'agente dello spagnolo ha confermato l'interesse madridista: "E' un giocatore stratosferico - ha detto intervenendo al TMW News Ciccio Colonnese, ex partenopeo - ho sempre sostenuto fin dal suo arrivo in Italia che era un giocatore eccezionale anche se tutti non lo conoscevano. Non è un play maker in un centrocampo a tre ma può fare la mezzala destra o sinistra o giocare o in un centrocampo a quattro insieme ad un altro in mezzo. Il Real fa bene a mettergli gli occhi addosso, ma anche il Napoli credo farà di tutto per tenerlo. Sa far qualunque cosa, gol, inserimenti, ha tecnica. E' un campione vero, ha qualità e quantità perchè corre pure tanto. Sul resto del mercato credo che servirà una prima punta perchè probabilmente Milik ha fatto il suo tempo e in difesa c'è bisogno soprattutto di un esterno sinistro. E poi serve un centrale perchè Koulibaly andrà via".