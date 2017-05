ESCLUSIVA TMW - Colonnese: "Inter, unirsi e andar avanti. Simeone? Dubito arrivi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter bloccata intorno al nodo allenatore. Ciccio Colonnese racconta le sue sensazioni anche su Diego Simeone, il tecnico dell'Atletico Madrid reduce dal pesante ko con il Real Madrid. Dopo la sconfitta di ieri potrebbero aprirsi nuovi scenari con Simeone, magari pronto anche a salutare i Colchoneros. "Non credo - dice Colonnese a Tuttomercatoweb.com - che il Cholo lasci adesso l'Atletico. Ha un contratto con gli spagnoli e la sensazione è che resti un altro anno a Madrid. E' un ko pesante, però negli ultimi tempi ha sempre detto che sarebbe rimasto. Poi, si sa, nel calcio tutto può succedere".

Di sicuro quella del tecnico è una questione sempre più complicata...

"L'Inter deve decidere cosa fare. Deve scegliere la persona adatta, stargli vicino e ascoltarlo prendendo giocatori funzionali al suo progetto. Ora l'Inter deve unirsi e trovare la strada giusta per andare avanti".

Pioli rischia di restare anche mancanza di alternative?

"Bisogna vedere anche come va a finire il campionato. Se arrivano quattro vittorie e viene raggiunto il sesto posto magari può anche rimanere. Ma l'Inter deve aver fiducia in lui altrimenti deve cambiare indipendentemente dal sesto posto".

Chiudiamo con Spalletti: che ne pensa?

"E' un tecnico che tra le big ha allenato sempre la Roma. Sarebbe per lui la prima big italiana diversa. E' preparato e la Roma ha una sua idea di gioco. Certo, a Milano non è semplice per nessuno".