ESCLUSIVA TMW - Colonnese: "L'Inter con la Juve farà la gara della vita"

E aggiunge: "Napoli, occhio alla Fiorentina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La partita più difficile adesso per il Napoli è quella contro la Fiorentina". Ciccio Colonnese, ex difensore del Napoli spiega che la squadra di Sarri adesso dovrà essere ancor più concentrata dopo la grande vittoria di ieri. "I partenopei devono pensare a se stessi - dice a Tuttomercatoweb.com - anche perché la storia insegna che se pensi di aver già fatto tutto poi arrivano le scivolate. Il Napoli deve pensare a vincerle tutte da qui alla fine del campionato. Non dovrà sottovalutare i viola perché è vero che arrivano da un ko col Sassuolo ma hanno giocato buona parte dell'incontro in dieci. Se il Napoli le vincerà tutte non avrà davvero nulla da rimproverarsi".

A livello psicologico adesso il Napoli sta meglio della Juve?

"Molto meglio. Vedo il Napoli più convinto, ieri a Torino ha giocato per vincere e la Juve per pareggiare. Il Napoli lo vedo meglio anche fisicamente".

Che partita prevede per la Juve sabato a San Siro con l'Inter?

"Sarà dura perché conterà parecchio anche per i nerazzurri che sono impegnati in una lotta spietata per entrare in Champions. In più, nei confronti della Juve c'è una rivalità accesa che dura dal '98... Credo che l'Inter con la Juve giocherà la gara della vita".

Chiusura su Allegri: dopo la sconfitta di ieri è salito sul banco degli imputati. Che ne pensa?

"Gli allenatori vengono giudicati per i risultati. Si diceva fino a qualche tempo fa che fosse uno dei tecnici più europei per mentalità. Ci vuole più equilibrio nei giudizi. Non credo che possa essere messo in discussione per la partita di ieri".